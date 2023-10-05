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Даниэль Кормье: надеюсь, что Нганну снесет Фьюри голову

Бой состоится в Эр-Рияде 28 октября.
05 октября 2023 11:09
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мнением об анонсе поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за месяц до поединка британца с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Я надеюсь, что Франсис снесет ему голову. Мне нравится Тайсон Фьюри, но это самое неуважительное, что можно было сделать. Он назначил бой через два месяца, по сути, заявив, что будет полностью здоров, когда покончит с Франсисом Нганну. Значит, он собирается победить Франсиса и сразу после этого драться с тяжеловесом номер два в мире. Это безумие», - сказал Кормье на шоу DC & RC.

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Титул WBC, который принадлежит британцу, на кону стоять не будет. Усик и Фьюри проведут бой в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. На кону будут стоять все самые престижные титулы по версиям: WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring.

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