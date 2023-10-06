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Президент WBC рассказал, почему позволяет драться Бетербиеву, несмотря на отстранение россиян

Руководитель объяснил своё решение.
06 октября 2023 17:02
автор: Степан Шереметьев

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман объяснил, почему допускает до поединков россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, что в прошлом году организация отказалась проводить бои с участием россиян и белорусов из-за тяжелой ситуации в мире.

«Артур живёт в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксёрская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», — приводит слова Сулеймана Boxing News.

Добавим, что в начале 2024 года Бетербиев проведёт титульный бой WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе против Каллума Смита из Великобритании.

источник: Boxing News
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