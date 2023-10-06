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Рикки Хаттон объяснил, за счет чего Усик может получить преимущество в бою с Фьюри

Чемпионский поединок пройдет в конце декабря 2023 года, либо в январе 2024 года.
06 октября 2023 21:20
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон оценил шансы непобежденного украинского боксера Александра Усика в объединительном бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри дрался с Диллианом Уайтом, Деонтеем Уайлдером и, не хочу проявить неуважение, но эти большие тяжеловесы просто стоят. Усик меньше, но Тайсону нужно адаптироваться, ведь он дрался только с большими глыбами, а тут вдруг ему попался человек поменьше, который может быть немного проворным на ногах и, возможно, создаст еще одну проблему, к которой Тайсон не привык», – приводит слова Хаттона Mighty Tips.

Усик и Фьюри проведут бой в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. На кону будут стоять все самые престижные титулы по версиям: WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring.

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