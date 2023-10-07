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Кирилл Сидельников: Нганну не вывезет больше трёх раундов в бою с Фьюри

Поединок состоится в конце октября.
07 октября 2023 10:15
автор: Денис Владимиров

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил шансы бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Нганну не вывезет. Честно, если бой будет 12 раундов… По мне — три раунда, и даже это много, и всё. Нганну будет просто стоячий мешок, который Фьюри просто будет избивать», — приводит слова Сидельникова «Чемпионат».

Нганну встретится с Фьюри в бою по правилам бокса 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

34-летний британец Фьюри провёл на профессиональном ринге 34 боя, 33 из которых завершились в его пользу. В 24 поединках он нокаутировал своих оппонентов. Один бой с участием боксёра завершился вничью.

36-летний француз Нганну провёл в ММА 20 боёв. В 17 из них он одержал победы, 12 раз спортсмен выиграл нокаутом. Также на его счету три поражения.

источник: Чемпионат.com
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