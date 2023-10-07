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Британский боксёр дал однозначный прогноз на бой Усика против Фьюри

Поединок состоится 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
07 октября 2023 14:58
автор: Степан Шереметьев

Британский боксёр Дэйв Аллен поделился ожиданиями от титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Фьюри победит! Фьюри победит! Он слишком большой! Тайсон слишком велик и слишком хорош», — приводит слова спортсмена Boxing Social.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.

источник: Boxing Social
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