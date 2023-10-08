Эдди Хирн сделал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Мне интересно, как Тайсон Фьюри будет выглядеть в этом бою. Конечно, он фаворит, но я думаю, что Усик очень хорош и он будет на высоте в предстоящем поединке. Однако размеры Фьюри станут решающим фактором», — приводит слова Хирна Seconds Out.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью.