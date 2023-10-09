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Холифилд назвал единственного боксёра, который сможет победить Тайсона Фьюри

Это не Александр Усик.
09 октября 2023 09:49
автор: Виталий Овсянников

Один из лучших тяжеловесов в истории бокса Эвандер Холифилд заявил, что только у Энтони Джошуа есть шансы победить Тайсона Фьюри.

«Нет, Усик не победит Фьюри! Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он великий боец. Из всех бойцов именно он смог скорректировать себя, а это делает тебя сильнее. Джошуа выше Усика, и они оба сильны, поэтому всё сведётся к скорости. Думаю, Энтони Джошуа — идеальный соперник для Фьюри, потому что они одинакового роста», — заявил Холифилд в интервью Boxing Social.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью. На счету Джошуа 29 боев, 26 побед и три поражения.

источник: Boxing Social
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