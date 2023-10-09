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НОК Филиппин обратился в МОК с просьбой включить Пакьяо в число участников Олимпиады

44-летний спортсмен трижды признавался лучшим боксером года по версии The Ring.
09 октября 2023 14:17
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 9 октября, Philstar сообщил о том, что Олимпийский комитет Филиппин попросил МОК включить легендарного боксера Мэнни Пакьяо в список участников Олимпиады в 2024 году.

«Ответ на обращение может быть дан в апреле. Это долгий процесс. Решение будет приниматься исполнительным советов МОК», – заявил глава Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино.

Отметим, что 44-летний спортсмен трижды признавался лучшим боксером года по версии The Ring. Он становился чемпионом мира среди профессионалов в восьми весовых категориях. На его счету 72 боя, 62 победы, 8 поражений и два ничейных исхода.

Боксеры-профессионалы не имеют право выступать на Олимпийских играх, на которых представлен только любительский бокс. Однако Пакьяо намерен получить олимпийскую лицензию, воспользовавшись правилом МОК о распределении квот по принципу универсальности.

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