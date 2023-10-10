Отец Фьюри назвал имя боксера, который нокаутирует Усика за одну минуту

Джон Фьюри, отец непобежденного британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, считает, что китаец Чжан Чжилэй с легкостью победит украинца Александра Усика.

«Чжан вырубит Усика, украинец слишком маленький. Дайте Чжану минуту, чтобы привыкнуть к Усику, и затем он отправит его в нокаут.

Опять же, Усик будет бегать по рингу, уворачиваться от ударов, пытаясь выиграть по очкам. Но как только Чжан его поймает, то как говорится, «добрый вечер», – заявил Фьюри-старший Seconds Out.

Добавим, в активе Чжилэя 28 профессиональных поединков, в которых он одержал 26 побед, потерпел одно поражение и еще один бой завершился вничью.

На счету Усика 21 бой, все из которых он выиграл. Ранее сообщалось, что украинец проведет объединительный поединок с Тайсоном Фьюри в декабре 2023-го или в январе 2024 года.