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Билли Джо Сондерс: бой Усика и Фьюри не будет односторонним

Ранее боксеры подписали контракт на проведение объединительного поединка.
10 октября 2023 18:53
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Усик доставил бы серьезные проблемы любому тяжеловесу и любому бойцу на планете, но у Тайсона Фьюри найдутся ключи и от его замка.

Бой не будет односторонним, пока не пройдут хотя бы шесть раундов. На протяжении первых шести раундов Усик будет очень изворотливым, и я говорил это Тайсону при всех», – сказал Сондерс Саймону Джордану.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью. На счету Джошуа 29 боев, 26 побед и три поражения.

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