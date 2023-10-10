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«Это безумие». Тим Цзю рассказал, что чувствует перед поединками

Следующим соперником австралийца станет Брайан Мендоса.
10 октября 2023 23:20
автор: Александр Бойченко

Австралийский боксер Тим Цзю рассказал, какие чувства он испытывает перед боями.

«Что чувствую, когда выхожу на ринг? Раньше я нервничал, но теперь я просто наслаждаюсь острыми ощущениями, потому что на самом деле это безумие. Ты идёшь сражаться и ставишь все на кон. Твою жизнь определят следующие полчаса. Все на кону. Ты можешь стать дерьмом, а можешь подняться, и твоя карьера продолжит двигаться вперед, всё дальше и дальше, и ты продолжишь гоняться за тем, чего ты хочешь», — приводит слова Цзю Boxing247.

Добавим, следующий поединок Тим Цзю проведет в австралийском Бродбиче 15 октября. Его соперником станет американец Брайан Мендоса.

источник: Boxing247
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