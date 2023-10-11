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МОК отказался допустить бывшего чемпиона мира Пакьяо к ОИ-2024 в Париже

В сентябре 2021 года филиппинец объявил о завершении карьеры.
11 октября 2023 13:29
автор: Александр Поволоцкий

Международный олимпийский комитет принял решение отказать экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в возможности принять участие на ОИ-2024 года в Париже.

Напомним, что ранее НОК Филиппин обратился в МОК с просьбой допустить 44-летнего спортсмена в особом порядке к Олимпийским играм.

«В требовaния допуска входит возрастное огрaничение в 40 лет, которое тогдaшняя AIBA установила еще в 2013 году как пpавило для боксерских турниров. Когда МOК в 2019 году отстрaнил AIBA, то обеспечил, чтобы бокc мог остаться в программе Олимпийскиx игр - 2020 в Токио и Париже в 2024 году в цeлях защиты интересов спортсменов», - приводит ТАСС слова представителя МОК.

На Олимпиаде в Париже у филиппинских боксеров будет пять женских лицензий и четыре мужские.

источник: ТАСС
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