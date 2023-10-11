Глава МОК оценил шансы IBA восстановить членство олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) ни при каких обстоятельствах не будет восстановлена в правах члена олимпийского движения.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации», — приводит слова Баха портал «Inside The Games».

IBA потеряла членство олимпийского движения по решению МОК в июне 2023 года. Причиной стал ряд нерешённых финансовых и управленческих проблем. Международный олимпийский комитет самостоятельно займётся ближайшим олимпийским турниром по боксу. IBA не организовывает данные соревнования с 2019 года.