Цзю назвал незаконным решение МОК не восстанавливать IBA как члена олимпийского движения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал заявления Томаса Баха о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) ни при каких обстоятельствах не будет восстановлена в правах члена олимпийского движения.

«Я считаю, что это незаконно. На каком основании они это делают? Нужно четко понимать основания. Были какие-то нарушения со стороны федерации, или что? Это полный бред, с моей точки зрения», - приводит слова Цзю - старшего «Спорт-Экспресс».

IBA потеряла членство олимпийского движения по решению МОК в июне 2023 года. Причиной стал ряд нерешённых финансовых и управленческих проблем. Международный олимпийский комитет самостоятельно займётся ближайшим олимпийским турниром по боксу. IBA не организовывает данные соревнования с 2019 года.