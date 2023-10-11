Россиянин Муртазалиев проведёт титульный бой с Чарло за звание чемпиона по версии IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев станет следующем соперником представителя США Джермелла Чарло в поединке за титул чемпиона в первом среднем весе по версии IBF. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл в своих соцсетях.

33-летний американец является владельцем чемпионского пояса с сентября 2020 года после того, как одержал победу над доминиканским атлетом Джейсоном Росарио.

За свою карьеру в профессиональном боксе Муртазалиев провёл 19 боёв и все выиграл. На счету Чарло 35 побед, два поражения и одна ничья.