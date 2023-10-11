ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянин Муртазалиев проведёт титульный бой с Чарло за звание чемпиона по версии IBF

Американец держит пояс с 2020 года.
11 октября 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Российский боксер Бахрам Муртазалиев станет следующем соперником представителя США Джермелла Чарло в поединке за титул чемпиона в первом среднем весе по версии IBF. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл в своих соцсетях.

33-летний американец является владельцем чемпионского пояса с сентября 2020 года после того, как одержал победу над доминиканским атлетом Джейсоном Росарио.

За свою карьеру в профессиональном боксе Муртазалиев провёл 19 боёв и все выиграл. На счету Чарло 35 побед, два поражения и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
Цзю назвал незаконным решение МОК не восстанавливать IBA как члена олимпийского движения
Ранее об этом сообщил президент МОК Томас Бах.
11.10.2023 18:32
Бокс
автор: Александр Кожевников
Глава МОК оценил шансы IBA восстановить членство олимпийского движения
Международная ассоциация бокса потеряла этот статус минувшим летом.
11.10.2023 17:12
Бокс
автор: Глеб Шевяков
МОК отказался допустить бывшего чемпиона мира Пакьяо к ОИ-2024 в Париже
В сентябре 2021 года филиппинец объявил о завершении карьеры.
11.10.2023 13:29
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Это безумие». Тим Цзю рассказал, что чувствует перед поединками
Следующим соперником австралийца станет Брайан Мендоса.
10.10.2023 23:20
Бокс
автор: Александр Бойченко
Билли Джо Сондерс: бой Усика и Фьюри не будет односторонним
Ранее боксеры подписали контракт на проведение объединительного поединка.
10.10.2023 18:53
Бокс
автор: Александр Бойченко
Отец Фьюри назвал имя боксера, который нокаутирует Усика за одну минуту
Украинец не знает поражений на профессиональном ринге.
10.10.2023 18:10
Бокс
автор: Александр Бойченко
НОК Филиппин обратился в МОК с просьбой включить Пакьяо в число участников Олимпиады
44-летний спортсмен трижды признавался лучшим боксером года по версии The Ring.
09.10.2023 14:17
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Холифилд назвал единственного боксёра, который сможет победить Тайсона Фьюри
Это не Александр Усик.
09.10.2023 09:49
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Эдди Хирн сделал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри
Поединок состоится 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.
08.10.2023 17:19
Бокс
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.