Стала известна стоимость просмотра боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну

Промоутерская компания Top Rank объявила о том, что бой между действующим чемпионом WBC по боксу Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну можно будет посмотреть по системе платных трансляций (PPV).

Его стоимость для американских зрителей составит 79,99 доллара. Просмотр поединка будет доступен на стриминговом сервисе ESPN+ и некоторых других платформах.

Напомним, за свою карьеру в смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боев, одержал 17 побед и потерпел три неудачи. В своем последнем поединке, который состоялся в промоушене UFC в январе 2022 года, он победил Сирила Гана.

На счету Фьюри 34 боя в боксе, 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.