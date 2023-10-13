«Он не знает, какой шторм приближается». Тим Цзю высказался о титульном поединке с Мендосой

Австралийский боксёр Тим Цзю поделился ожиданиями от поединка с Брайаном Мендосой из США.

Бой за титулы чемпиона мира по версии WBO и временного чемпиона мира по версии WBC состоится 15 октября. Поединок пройдёт в австралийском Бродбиче.

«Давление рoждает бриллианты. Ничего хорoшего не получается без давления. Я принимaю это, мне это нравится, и я прeуспеваю в этом. У меня просто мeнталитет убийцы. Он не знаeт, какой шторм приближается. Или 23-0 — это нe просто так. Никтo не разгадал загадку. 23 победы — цифры не врут», — заявил Цзю на пресс-конференции.

Добавим, что в активе Мендосы 24 поединка, в которых он одержал 22 победы (из них 16 — нокаутом).