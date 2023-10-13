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Промоутер рассказал, есть ли опция реванша в контракте на бой Усика и Фьюри

Бой состоится 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.
13 октября 2023 11:53
автор: Виталий Овсянников

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы боксера Александра Усика, подтвердил, что в контрактном соглашении на поединок между его клиентом и британцем Тайсоном Фьюри есть опция реванша.

Об этом сегодня, 13 октября, сообщают соцсети Luckypunchnet.

Поединок состоится в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года. За профессиональную карьеру в активе Усика 21 победа в 21 поединке. Что касается Фьюри, то он провел 34 боя и одержал 33 победы. Один поединок завершился вничью. На счету Джошуа 29 боев, 26 побед и три поражения.

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