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Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя Тимофея Цзю

Тимофей встретится с американцем Брайаном Мендосой.
14 октября 2023 14:04
автор: Александр Кожевников

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Брайаном Мендосой.

«Будем болеть за Тимофея. Надеемся, что он сможет выиграть и доказать, что не зря владеет поясом чемпиона. В статусе обладателя титула выходить в ринг, с одной стороны, проще. С другой, сложнее, потому что это ответственность. И настрой на тебя у любого соперника очень серьёзной. Все хотят победить чемпиона, настраиваются специально под него. И уровень соперников, когда ты в статусе чемпиона, соответствует», - приводит слова Тищенко «Чемпионат».

Бой за титулы чемпиона мира по версии WBO и временного чемпиона мира по версии WBC состоится 15 октября. Поединок пройдёт в австралийском Бродбиче.

В активе Мендосы 24 поединка, в которых он одержал 22 победы (из них 16 — нокаутом).

источник: Чемпионат.com
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