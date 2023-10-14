Российские спортсмены завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы по боксу

Четыре российских боксёра стали победителями Кубка Европы в Будве (Черногория).

Золото на прошедшем турнире завоевали Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Также двое россиян Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг) выиграли серебряные медали. Бронзовыми призёрами стали Тархан Идигов (до 67 кг) и Рамазан Ханапиев (до 92 кг).

Кубок Европы по боксу проходил с 8 октября по 14-е число того же месяца. Атлеты из России принимали участие в соревнованиях с национальной символикой своей страны.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.