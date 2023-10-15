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Тим Цзю вызвал на бой Чарло

В активе боксера 24 победы на профессиональном ринге.
Тим Цзю вызвал на бой Чарло
15 октября 2023 09:51
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю бросил вызов бывшему обладателю пояса Джермеллу Чарло из США.

Отметим, что ранее боксёр с русскими корнями победил американца Брайана Мендосу и впервые защитил титул. Цзю достался пояс без боя. Чарло проиграл поединок с мексиканцем Саулем Альваресом и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

«Чарло, ты где, дружище? Он думает в своей сумасшедшей голове, что побьет меня. Давай, попробуй. Он дрался с Канело, который является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Впрочем, Чарло - лучший в первом среднем весе. Давайте определим настоящего короля дивизиона», - заявил Цзю после боя.

Тим является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

источник: «Советский спорт»
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