Тим Цзю вызвал на бой Чарло

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю бросил вызов бывшему обладателю пояса Джермеллу Чарло из США.

Отметим, что ранее боксёр с русскими корнями победил американца Брайана Мендосу и впервые защитил титул. Цзю достался пояс без боя. Чарло проиграл поединок с мексиканцем Саулем Альваресом и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

«Чарло, ты где, дружище? Он думает в своей сумасшедшей голове, что побьет меня. Давай, попробуй. Он дрался с Канело, который является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Впрочем, Чарло - лучший в первом среднем весе. Давайте определим настоящего короля дивизиона», - заявил Цзю после боя.

Тим является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.