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Бой Логана Пола и Диллона Дэниса завершился дисквалификацией и массовой дракой

Боец ММА не смог принять своего поражения.
15 октября 2023 10:58
автор: Денис Владимиров

Блогер Логан Пол победил бойца MMA Диллона Дэниса в поединке по правилам бокса, который состоялся в ночь на 15 октября в Манчестере (Великобритания).

Бой, ставший частью турнира MF & DAZN: X Series 10, завершился победой Пола после того, как Дэнис был дисквалифицирован в шестом раунде за то, что неоднократно пытался использовать приёмы из других видов единоборств.

После дисквалификации Дэниса на ринге произошла потасовка, в которой приняли участие сотрудники службы безопасности.

Пол проводил свой второй поединок в профессиональной карьере. В 2019 он в шестираундовом бою проиграл блогеру KSI. В 2021 году Пол участвовал в выставочном бою против Флойда Мейвезера.

источник: «Советский спорт»
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