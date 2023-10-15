Фрэнсис Нганну сделал необычное предложение Тайсону Фьюри перед боксёрским боем

Камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну сделал необычное предложение британскому боксёру Тайсону Фьюри во время переговоров по организации очного поединка.

Как сообщает The Mirror. Фрэнсис тайно перенес операцию по пересадке волос, когда его команда вела переговоры о бое против Фьюри. После этого Нганну предложил подарить Фьюри бесплатное хирургическое вмешательство в качестве дружеской взятки для согласия Тайсона на бой.

Напомним, что Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри проведут выставочный бой в Саудовской Аравии 28 октября.