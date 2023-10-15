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Американец Бенавидес признался, что хочет провести бой против Дмитрия Бивола

Спортсмен также включил в свой список желаемых соперников ещё одного россиянина.
15 октября 2023 21:26
автор: Глеб Шевяков

Бывший двукратный чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе, американец Дэвид Бенавидес заявил, что не против в будущем провести поединки против топовых российских боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«На самом деле, я хочу подраться с Биволом и Бетербиевым, когда закончу свои дела во втором среднем весе. Я поднимусь в полутяжёлый вес, и первый бой, который я хочу, — это Дмитрий Бивол. Я бы очень хотел с ним посоперничать. Вы видели наши спарринги с Дмитрием? У нас были крутые зарубы. Дмитрий — хороший человек и отличный боксёр, но я очень конкурентоспособный. Я хочу быть лучшим в мире», — сообщил 26-летний атлет в интервью ESNews.

За свою профессиональную карьеру в боксе Бенавидес провёл 27 поединков и одержал 27 побед. На счету россиянина Бивола 21 бой, которые он также выиграл абсолютно все.

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