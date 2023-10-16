Рой Джонс-младший прокомментировал победу Тима Цзю над Брайаном Мендосой

Американский боксёр Рой Джонс-младший, ранее становивший чемпионом мира в четырёх весовых категориях, прокомментировал победу Тима Цзю над представителем США Брайаном Мендосой.

«Мне понравилось выступление Тимофея Цзю! Поздравляю его с этой победой. Но мне хотелось бы увидеть его бой с Чарло», – приводит слова экс-чемпиона мира по боксу «Матч ТВ».

Напомним, в титульном поединке, который состоялся вчера, 15 октября в Бродбиче (Австралия), Цзю победил американского спортсмена Брайана Мендосу. Поединок прошёл полную дистанцию в 12 раундов. Все трое судей отдали победу австралийцу (116-112, 116-111, 117-111). Это первая защита титула для 28-летнего Цзю. В его активе 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.