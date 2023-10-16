Президент бойцовского промоушена AMC Fight Night Камил Гаджиев назвал имя лучшего российского боксера в истории.

«Самый сильный российский боксер всех времен и народов – это Константин Цзю. Это человек, который был абсолютным чемпионом мира по боксу, он был лучшим в своем весе. Я помню, как он нокаутировал Заба Джуду, и для меня он сильнейший российский боксер на все времена», – сказал Гаджиев в своем Youtube-канале.

Добавим, Цзю завершил карьеру в 2005 году. На его счету 34 профессиональных поединка, в которых он одержал 31 победу (25 из них - нокаутом).