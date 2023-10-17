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Луцес — о бое с Батыргазиевым: покажу ему разницу между любительским и профессиональным боксом

Поединок состоится в четверг, 19 октября, в рамках турнира Ural FC 4.
17 октября 2023 16:14
автор: Глеб Шевяков

Профессиональный боксёр из Венесуэлы Эндер Луцес поделился ожиданиями от боя с российским боксёром Альбертом Батыргазиевым.

Спортсмены встретятся на ринге на международном турнире Ural FC 4 в четверг, 19 октября.

«Россия, приветствую. Я прилетаю для того, чтобы сразиться с вашим олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и продемонстрировать ему разницу между любительским и профессиональным боксом. В его статистике появится первое поражение», – приводит слова венесуэльца пресс-служба Федерации бокса России.

За свою карьеру в профессиональном боксе Луцес провёл 20 поединков и все выиграл. 24-летний атлет находится на первой позиции среди боксеров из Венесуэлы в лёгком весе по версии портала BoxRec.

На счету россиянина Батыргазиева девять боёв и девять побед. Он стал олимпийским чемпионом в 2020 году. Согласно BoxRec, он занимает лидирующие позиции среди российских легковесов.

источник: Федерация бокса России
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