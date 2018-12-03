Рой Джонс: Фьюри выиграл бой у Уайлдера. И в матче-реванше Тайсон его побьет

Бокс 03 декабря 2018 17:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории легендарный американский боксер Рой Джонс прокомментировал возможное изъятие бокса из олимпийской программы.

- Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне в бою против Деонтея Уайлдера за пояс в тяжелом весе по версии WBC. Причем второй нокдаун был в 12-м раунде. В результате арбитры присудили ничью. Как такое возможно?

- Мое мнение – Фьюри выиграл этот бой.

- Фьюри – плохой парень в мире бокса. Любит провоцировать соперников, не всегда ведет себя по-джентельментски. Как вы к нему относитесь?

- Я его обожаю, он личность в боксе. И если состоится матч-реванш, Тайсон побьет Уайлдера.