Рой Джонс: Фьюри выиграл бой у Уайлдера. И в матче-реванше Тайсон его побьет - Советский спорт
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    • Бокс03 декабря 2018 17:41Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Рой Джонс: Фьюри выиграл бой у Уайлдера. И в матче-реванше Тайсон его побьет

    Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории легендарный американский боксер Рой Джонс прокомментировал возможное изъятие бокса из олимпийской программы.

    - Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне в бою против Деонтея Уайлдера за пояс в тяжелом весе по версии WBC. Причем второй нокдаун был в 12-м раунде. В результате арбитры присудили ничью. Как такое возможно?
    - Мое мнение – Фьюри выиграл этот бой.

    - Фьюри – плохой парень в мире бокса. Любит провоцировать соперников, не всегда ведет себя по-джентельментски. Как вы к нему относитесь?
    - Я его обожаю, он личность в боксе. И если состоится матч-реванш, Тайсон побьет Уайлдера.

    #джонс рой#фьюри тайсон#уайлдер деонтей
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