Промоутер Стивенсона рассказал о состоянии канадца после поражения от Гвоздика - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Бокс04 декабря 2018 15:17Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Промоутер Стивенсона рассказал о состоянии канадца после поражения от Гвоздика

    Напомним, что после поражения боец был госпитализирован и введен в медицинскую кому.

    Ивон Мишель, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, рассказал о состоянии боксера после поединка с украинцем Александром Гвоздиком.

    "Стивенсон по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Его состояние оценивается, как стабильное.

    По договоренности с родственниками никаких дополнительных комментариев в ближайшее время не будет. Благодарим вас за то, что позволяете семье Стивенсона пережить это испытание в уединении", – написал Мишель в Instagram.

    #гвоздик александр#стивенсон адонис
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта