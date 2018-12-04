Промоутер Стивенсона рассказал о состоянии канадца после поражения от Гвоздика

Бокс 04 декабря 2018 15:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Напомним, что после поражения боец был госпитализирован и введен в медицинскую кому.

Ивон Мишель, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, рассказал о состоянии боксера после поединка с украинцем Александром Гвоздиком.

"Стивенсон по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Его состояние оценивается, как стабильное.

По договоренности с родственниками никаких дополнительных комментариев в ближайшее время не будет. Благодарим вас за то, что позволяете семье Стивенсона пережить это испытание в уединении", – написал Мишель в Instagram.