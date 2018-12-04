Менеджер Уорда – о возвращении в бокс: Вполне возможно, что мы увидим продолжение

Бокс 04 декабря 2018 17:44 Источник: Boxing Scene Автор: Гичунцев Артур

В последнем бою американец победил россиянина Сергея Ковалева.

Джеймс Принс, менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Андре Уорда, не исключает возвращения 34-летнего американца на профессиональный ринг.

"Андре покинул ринг состоятельным человеком и решил взять паузу. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Вполне возможно, что мы увидим продолжение.

Сейчас Уорд является спортсменом, который завершил карьеру, однако, что-то исключать нельзя. Все возможно", – приводит слова менеджера BoxingScene.

Отметим, что Уорд покинул ринг, не потерпев ни одного поражения в карьере.