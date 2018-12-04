Гвоздик обратился к Стивенсону, который оказался в коме после нокаута (видео) - Советский спорт
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    • Бокс04 декабря 2018 21:44Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

    Гвоздик обратился к Стивенсону, который оказался в коме после нокаута (видео)

    Поединок прошел 2 декабря.

    Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик обратился к канадскому боксеру Адонису Стивенсону, который после поединка с ним был введен в искусственную кому.

    "Это послание для Адониса Стивенсона. Адонис, ты действительно сильный человек и оставайся сильным. Желаю тебе поскорее выздороветь. Ты справишься, я знаю" – сказал украинец.

    Ранее менеджер канадца заявил, что состояние боксера оценивается, как стабильное.

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    Message for @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory

    Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

    #гвоздик александр#стивенсон адонис
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