Гвоздик обратился к Стивенсону, который оказался в коме после нокаута (видео)

Поединок прошел 2 декабря.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик обратился к канадскому боксеру Адонису Стивенсону, который после поединка с ним был введен в искусственную кому.
"Это послание для Адониса Стивенсона. Адонис, ты действительно сильный человек и оставайся сильным. Желаю тебе поскорее выздороветь. Ты справишься, я знаю" – сказал украинец.
Ранее менеджер канадца заявил, что состояние боксера оценивается, как стабильное.
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Message for @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory
Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)