Гвоздик обратился к Стивенсону, который оказался в коме после нокаута (видео)

Бокс 04 декабря 2018 21:44 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел 2 декабря.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик обратился к канадскому боксеру Адонису Стивенсону, который после поединка с ним был введен в искусственную кому.

"Это послание для Адониса Стивенсона. Адонис, ты действительно сильный человек и оставайся сильным. Желаю тебе поскорее выздороветь. Ты справишься, я знаю" – сказал украинец.

Ранее менеджер канадца заявил, что состояние боксера оценивается, как стабильное.