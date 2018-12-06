Денис Лебедев: Не хотел бы сейчас обсуждать бой с Усиком

Бокс 06 декабря 2018 22:17 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что он против возможного проведения боя с абсолютным чемпионом WBSS украинцем Александром Усиком на территории России.

"Сейчас уже необходимо учитывать свои возрастные качества. И пахать так, словно мне 30 или 20 лет, уже неправильно. Я бы не хотел сейчас обсуждать поединок с Усиком. Потому что кто-то подумает, что это пиар. Давайте немного подождем - до того момента, когда нашим командам удастся организовать этот бой.

Единственное, я не хотел бы драться в России, чтобы не было лишних разговоров. Я был бы рад, если бы бой прошел на нейтральной территории, в любом месте", - цитирует Лебедева агентство "Р-Спорт".

Украинец Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а Денис Лебедев имеет статус "чемпиона в отпуске" по версии WBA.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года Усик может провести титульный бой с британским тяжеловесом Энтони Джошуа.