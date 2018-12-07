Стали известны правила поединка Мэйвезер - Насукава - Советский спорт
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    • Бокс07 декабря 2018 10:41Источник: Vmma.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Стали известны правила поединка Мэйвезер - Насукава

    31-го декабря в мейн ивенте турнира RIZIN на стадионе Сайтама Супер-Арена состоится показательное выступление между 41-летним Флойдом Мэйвезером и 20-летней восходящей звездой японского кикбоксинга Тенсином Насукавой.

    Ниже приведены условия и правила, которым будут следовать Мэйвезер и Насукава.

    • - По правилам бокса
    • -Три раунда по три минуты
    • - У обоих будут восьми-унцовые перчатки RIZIN
    • - Вес: до 147 фунтов/67.7 кг
    • - Никаких судей
    • - Поединок будет полно-контактным, но не попадет в статистику обоих бойцов
    #мэйвезер-младший флойд#насукава тенсин#rizin
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