Бокс07 декабря 2018 10:41Источник: Vmma.ruАвтор: Спирин Дмитрий
Стали известны правила поединка Мэйвезер - Насукава
31-го декабря в мейн ивенте турнира RIZIN на стадионе Сайтама Супер-Арена состоится показательное выступление между 41-летним Флойдом Мэйвезером и 20-летней восходящей звездой японского кикбоксинга Тенсином Насукавой.
Ниже приведены условия и правила, которым будут следовать Мэйвезер и Насукава.
- По правилам бокса
-Три раунда по три минуты
- У обоих будут восьми-унцовые перчатки RIZIN
- Вес: до 147 фунтов/67.7 кг
- Никаких судей
- Поединок будет полно-контактным, но не попадет в статистику обоих бойцов