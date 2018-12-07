Бокс 07 декабря 2018 10:41 Источник: Vmma.ru Автор: Спирин Дмитрий

Стали известны правила поединка Мэйвезер - Насукава

31-го декабря в мейн ивенте турнира RIZIN на стадионе Сайтама Супер-Арена состоится показательное выступление между 41-летним Флойдом Мэйвезером и 20-летней восходящей звездой японского кикбоксинга Тенсином Насукавой.