Повторный бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе

Бокс 09 декабря 2018 07:04 Источник: ESPN Автор: Спирин Дмитрий

Матч-реванш бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, 35-летнего Сергея Ковалева и действующего обладателя титула WBO в этом весе, 34-летнего Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе (США), сообщает ESPN.

В августе 2018 года Ковалев проиграл колумбийцу Альваресу нокаутом в седьмом раунде, и решил воспользоваться своим правом на немедленный матч-реванш.

«Тот факт, что Ковалев назвал это поражение ошибкой и везением с моей стороны, мотивирует меня, — заявил Альварес. — Он не умеет проигрывать, и я обеспечу вторую такую же ошибку. Я ожидаю, что Ковалев будет в лучшей форме, потому что на этот раз он не будет недооценивать меня, но я это понимаю. Я могу выступить еще лучше, чем в первом бою».

Сергей Ковалев в свою очередь заявил о намерении вернуть себе чемпионский титул.

«Я хочу вернуть свой титул и показать хороший бой зрителям, — сказал Ковалев. — С моим новым тренером Бадди Макгиртом я буду готов к Альваресу».