Повторный бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе - Советский спорт
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    • Бокс09 декабря 2018 07:04Источник: ESPNАвтор: Спирин Дмитрий

    Повторный бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе

    Матч-реванш бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, 35-летнего Сергея Ковалева и действующего обладателя титула WBO в этом весе, 34-летнего Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе (США), сообщает ESPN.

    В августе 2018 года Ковалев проиграл колумбийцу Альваресу нокаутом в седьмом раунде, и решил воспользоваться своим правом на немедленный матч-реванш.

    «Тот факт, что Ковалев назвал это поражение ошибкой и везением с моей стороны, мотивирует меня, — заявил Альварес. — Он не умеет проигрывать, и я обеспечу вторую такую же ошибку. Я ожидаю, что Ковалев будет в лучшей форме, потому что на этот раз он не будет недооценивать меня, но я это понимаю. Я могу выступить еще лучше, чем в первом бою».

    Сергей Ковалев в свою очередь заявил о намерении вернуть себе чемпионский титул.

    «Я хочу вернуть свой титул и показать хороший бой зрителям, — сказал Ковалев. — С моим новым тренером Бадди Макгиртом я буду готов к Альваресу».

    #ковалев сергей#альварес элейдер#WBO
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