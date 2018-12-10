Элейдер Альварес: Слова Ковалева мотивируют меня. Он - неудачник - Советский спорт
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    • Бокс10 декабря 2018 13:55Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Элейдер Альварес: Слова Ковалева мотивируют меня. Он - неудачник

    Чемпион WBO в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес намерен во второй раз победить россиянина Сергея Ковалева.

    - Слова Ковалева о том, что это ошибка и что мне повезло, является мотивацией для меня. Он - неудачник, и я позабочусь о том, чтобы случился второй такой же несчастный случай.

    Ожидаю, что Ковалев будет сильнее во втором бою. Думаю, он будет в лучшем состоянии, потому что не будет недооценивать меня на этот раз, но я полностью осознаю это, – цитирует Альвареса агентство ТАСС.

    Первый бой между этими соперниками прошел 4 августа и завершился победой колумбийца нокаутом в седьмом раунде. Он отобрал у Ковалева чемпионский пояс WBO.

    Повторный поединок состоится 2 февраля в Далласе (штат Техас).

    #альварес элейдер#ковалев сергей#WBO
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