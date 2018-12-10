Элейдер Альварес: Слова Ковалева мотивируют меня. Он - неудачник

Бокс 10 декабря 2018 13:55 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Чемпион WBO в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес намерен во второй раз победить россиянина Сергея Ковалева.

- Слова Ковалева о том, что это ошибка и что мне повезло, является мотивацией для меня. Он - неудачник, и я позабочусь о том, чтобы случился второй такой же несчастный случай.

Ожидаю, что Ковалев будет сильнее во втором бою. Думаю, он будет в лучшем состоянии, потому что не будет недооценивать меня на этот раз, но я полностью осознаю это, – цитирует Альвареса агентство ТАСС.

Первый бой между этими соперниками прошел 4 августа и завершился победой колумбийца нокаутом в седьмом раунде. Он отобрал у Ковалева чемпионский пояс WBO.

Повторный поединок состоится 2 февраля в Далласе (штат Техас).