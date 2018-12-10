Умар Кремлев: Спасибо МОКу, что они начали расследование в AIBA - Советский спорт
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    • Бокс10 декабря 2018 18:06Источник: «Советский спорт»Автор: Фиш Сергей

    Умар Кремлев: Спасибо МОКу, что они начали расследование в AIBA

    Руководитель Федерации бокса России и член исполнительно комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев прокомментировал для "Советского спорта" решение исполкома МОК о начале расследования финансовой деятельности руководства AIBA.

    - Я благодарен МОКу, что они начали это расследование. Теперь у нас есть понимание с кем конкретно нужно взаимодействовать, чтобы, наконец, решить все вопросы по поводу состояния AIBA и олимпийского бокса в целом. Учитывая результаты, которые были сделаны в AIBA при руководстве Гафура Рахимова, думаю, МОК вынесет позитивное для нас решение. Рахимов спас AIBA от банкротства, идет колоссальная работа по стабилизации состояния организации. Нужно только показать все это МОКу, я уверен вопросов не возникнет.

    По мнению Умара Кремлева, предстоящее расследование только укрепит позиции руководства AIBA:

    - Плохую репутацию создал AIBA ее предыдущий руководитель господин Ву. Правда, тогда у МОК почему-то не было претензий. Они появились только когда Ву покинул AIBA с позором - вдруг выяснилось, что у организации куча кредитов и нет средств на их погашение. Я уверен, что все знали в каком плачевном состоянии находилась организация при руководстве Ву, но закрывали глаза. Сейчас ситуация изменилось - у AIBA есть финансовый потенциал, и она готова работать максимально открыто и, конечно, вместе с МОК. Все должны преследовать одну цель - развитие бокса. Не вижу тут противоречий между AIBA и МОК, - заявил глава Федерации бокса России "Советскому спорту".

    Напомним, что исполком МОК принял решение начать расследование деятельности руководства AIBA и приостановить все финансовые взаимоотношения МОК и федерации. Также исполком рекомендовал "заморозить" все планы по подготовке боксерского турнира Олимпиады-2020 (в том числе и проведение олимпийского отбора) до окончания этого расследования.

    #кремлев умар#Федерация бокса России#aiba#мок
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