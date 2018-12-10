Глава Федерации бокса России: Бокс может прожить без Олимпиады. А что будет делать МОК без бокса - это вопрос

Бокс 10 декабря 2018 18:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Руководитель Федерации бокса России и член исполнительно комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев прокомментировал для "Советского спорта" сообщения о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года из-за конфликта между руководством AIBA и Международным олимпийским комитетом.

- Если бокс исчезнет из Игр - это станет большой проблемой для МОК. Бокс может существовать и без Олимпиады, у этого спорта огромная популярность. А что будет делать МОК без бокса - это вопрос. Если смотреть глобально, то сегодня во всем мире интерес к профессиональному спорту существенно выше, чем к олимпийскому. Если олимпийский комитет исключит бокс из программы - они только усугубят свое положение. МОКу сейчас нужно разобраться как взаимодействовать с AIBA, чтобы возрождать олимпийское движение. Чтобы интерес к олимпийским видам спорта рос, а не падал, - заявил Кремлев "Советскому спорту".

Как уже сообщал "Советский спорт", исполком МОК принял решение начать расследование деятельности руководства AIBA и приостановить все финансовые взаимоотношения МОК и федерации. Также исполком рекомендовал "заморозить" все планы по подготовке боксерского турнира Олимпиады-2020 (в том числе и проведение олимпийского отбора) до окончания этого расследования.