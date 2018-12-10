Глава Федерации бокса России: Бокс может прожить без Олимпиады. А что будет делать МОК без бокса - это вопрос - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 23:00
    Эвертон
    Уотфорд
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Бокс10 декабря 2018 18:23Источник: «Советский спорт»Автор: Фиш Сергей

    Глава Федерации бокса России: Бокс может прожить без Олимпиады. А что будет делать МОК без бокса - это вопрос

    Руководитель Федерации бокса России и член исполнительно комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев прокомментировал для "Советского спорта" сообщения о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года из-за конфликта между руководством AIBA и Международным олимпийским комитетом.

    - Если бокс исчезнет из Игр - это станет большой проблемой для МОК. Бокс может существовать и без Олимпиады, у этого спорта огромная популярность. А что будет делать МОК без бокса - это вопрос. Если смотреть глобально, то сегодня во всем мире интерес к профессиональному спорту существенно выше, чем к олимпийскому. Если олимпийский комитет исключит бокс из программы - они только усугубят свое положение. МОКу сейчас нужно разобраться как взаимодействовать с AIBA, чтобы возрождать олимпийское движение. Чтобы интерес к олимпийским видам спорта рос, а не падал, - заявил Кремлев "Советскому спорту".

    Как уже сообщал "Советский спорт", исполком МОК принял решение начать расследование деятельности руководства AIBA и приостановить все финансовые взаимоотношения МОК и федерации. Также исполком рекомендовал "заморозить" все планы по подготовке боксерского турнира Олимпиады-2020 (в том числе и проведение олимпийского отбора) до окончания этого расследования.

    #Федерация бокса России#aiba#мок#кремлев умар
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта