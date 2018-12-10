Федерация бокса России: Мы не оставим боксеров без поддержки, даже если бокс исключат из программы Олимпиад - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 23:00
    Эвертон
    Уотфорд
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    0
    0
    • Бокс10 декабря 2018 19:32Источник: «Советский спорт»Автор: Фиш Сергей

    Федерация бокса России: Мы не оставим боксеров без поддержки, даже если бокс исключат из программы Олимпиад

    Руководитель Федерации бокса России и член исполнительно комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев рассказал "Советскому спорту", как его федерация готовится к возможному исключению бокса из программы Олимпийских игр.

    - Мы пока не планировали никаких действий. Не было ведь никакого объявления о голосовании МОК по вопросу об исключении бокса или чего-то подобного. Только инициировали расследование, а оно, как мне кажется, покажет, что ситуация в AIBA стабильная. Мы хотим выстроить с комиссией по расследованию деятельности руководства AIBA доверительные отношения, чтобы в ходе расследования не было никаких недопониманий, - пояснил Кремлев "Советскому спорту".

    Глава федерации также рассказал "Советскому спорту", поенесут ли финансовые потери ли члены сборной России по боксу в случае отстранения бокса от Олимпийских игр:

    - Я уверен, что бокс будет на Олимпиаде. Но если произойдет что-то непредвиденное, будут какие-то проблемы - мы никогда не оставим наших боксеров. Это задача Федерации - помогать боксерам, тренерам. Им незачем переживать, - заявил Кремлев.

    Как уже сообщал "Советский спорт", исполком МОК принял решение начать расследование деятельности руководства AIBA и приостановить все финансовые взаимоотношения МОК и федерации. Также исполком рекомендовал "заморозить" все планы по подготовке боксерского турнира Олимпиады-2020 (в том числе и проведение олимпийского отбора) до окончания этого расследования.

    #Федерация бокса России#aiba#мок#кремлев умар
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта