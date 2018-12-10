Федерация бокса России: Мы не оставим боксеров без поддержки, даже если бокс исключат из программы Олимпиад

Бокс 10 декабря 2018 19:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Руководитель Федерации бокса России и член исполнительно комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев рассказал "Советскому спорту", как его федерация готовится к возможному исключению бокса из программы Олимпийских игр.

- Мы пока не планировали никаких действий. Не было ведь никакого объявления о голосовании МОК по вопросу об исключении бокса или чего-то подобного. Только инициировали расследование, а оно, как мне кажется, покажет, что ситуация в AIBA стабильная. Мы хотим выстроить с комиссией по расследованию деятельности руководства AIBA доверительные отношения, чтобы в ходе расследования не было никаких недопониманий, - пояснил Кремлев "Советскому спорту".

Глава федерации также рассказал "Советскому спорту", поенесут ли финансовые потери ли члены сборной России по боксу в случае отстранения бокса от Олимпийских игр:

- Я уверен, что бокс будет на Олимпиаде. Но если произойдет что-то непредвиденное, будут какие-то проблемы - мы никогда не оставим наших боксеров. Это задача Федерации - помогать боксерам, тренерам. Им незачем переживать, - заявил Кремлев.

Как уже сообщал "Советский спорт", исполком МОК принял решение начать расследование деятельности руководства AIBA и приостановить все финансовые взаимоотношения МОК и федерации. Также исполком рекомендовал "заморозить" все планы по подготовке боксерского турнира Олимпиады-2020 (в том числе и проведение олимпийского отбора) до окончания этого расследования.