Александр Усик: Уорд хочет много денюжек

Бокс 13 декабря 2018 15:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о своем возможном бое с американцем Андре Уордом.

- Я готов, если он вернется. Но он же тоже хочет условия. Он сказал, что денюжку хочет. Да, это его главное условие - он хочет много денюжек, - сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах Андре Уорд 17 июня 2017 года во второй раз победил россиянина Сергея Ковалева, после чего объявил о завершении карьеры.

В послужном списке 34-летнего Уорда - 32 победы и ни одного поражения. Как и Усик, он является олимпийским чемпионом.