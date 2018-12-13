Александр Усик: Уорд хочет много денюжек - Советский спорт
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    • Бокс13 декабря 2018 15:18Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Александр Усик: Уорд хочет много денюжек

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о своем возможном бое с американцем Андре Уордом.

    - Я готов, если он вернется. Но он же тоже хочет условия. Он сказал, что денюжку хочет. Да, это его главное условие - он хочет много денюжек, - сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина».

    Экс-чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах Андре Уорд 17 июня 2017 года во второй раз победил россиянина Сергея Ковалева, после чего объявил о завершении карьеры.

    В послужном списке 34-летнего Уорда - 32 победы и ни одного поражения. Как и Усик, он является олимпийским чемпионом.

    #усик александр#уорд андре
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