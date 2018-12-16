Оскар де ла Хойа: Альварес может выступать сразу в двух весовых категориях - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 14:00
    Севилья
    Жирона
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 14:30
    СПАЛ
    Кьево
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Челси
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Саутгемптон
    Арсенал
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 17:00
    Ним
    Лилль
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Фрозиноне
    Сассуоло
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Сампдория
    Парма
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 17:00
    Фиорентина
    Эмполи
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Майнц
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
    • Бокс16 декабря 2018 10:42Источник: The Ring MagazineАвтор: Спирин Дмитрий

    Оскар де ла Хойа: Альварес может выступать сразу в двух весовых категориях

    Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойа поделился мнением о поединке своего клиента Сауля Альвареса с Рокки Филдингом.

    - Я не продвигал этот бой как самый сложный в карьере Альвареса, но в то же время он не был простым, так как Филдинг - крупный соперник. Альварес доказал, что может боксировать с большими оппонентами.Это открывает двери, чтобы выступать сразу в двух дивизионах - среднем и втором среднем.

    Следующий соперник? Определимся с этим после праздничных дней. Не переживайте, мы пойдем по следам топ-соперников. Как бы то ни было, двери во второй средний вес открыты и он может боксировать в двух дивизионах. Альварес выглядел хорошо, ему было комфортно, - приводит слова де ла Хойи журнал The Ring.

    Напомним, Альварес нокаутировал Филдинга в третьем раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.

    #де ла хойа оскар#альварес сауль#Филдинг рокки
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта