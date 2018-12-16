Оскар де ла Хойа: Альварес может выступать сразу в двух весовых категориях

Бокс 16 декабря 2018 10:42 Источник: The Ring Magazine Автор: Спирин Дмитрий

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойа поделился мнением о поединке своего клиента Сауля Альвареса с Рокки Филдингом.

- Я не продвигал этот бой как самый сложный в карьере Альвареса, но в то же время он не был простым, так как Филдинг - крупный соперник. Альварес доказал, что может боксировать с большими оппонентами.Это открывает двери, чтобы выступать сразу в двух дивизионах - среднем и втором среднем.

Следующий соперник? Определимся с этим после праздничных дней. Не переживайте, мы пойдем по следам топ-соперников. Как бы то ни было, двери во второй средний вес открыты и он может боксировать в двух дивизионах. Альварес выглядел хорошо, ему было комфортно, - приводит слова де ла Хойи журнал The Ring.

Напомним, Альварес нокаутировал Филдинга в третьем раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBA в суперсреднем весе.