СМИ: Стивенсон вышел из комы, у него парализована правая часть тела - Советский спорт
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Бокс18 декабря 2018 09:02Источник: Allboxing.ruАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: Стивенсон вышел из комы, у него парализована правая часть тела

Об этом сообщает портал Allboxing.

Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, в которую он был введен после боя с украинцем Александром Гвоздиком за звание чемпиона мира по версии WBC.

Согласно источнику, 41-летний Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными.

Отмечается, что общее состояние боксера оценивается как стабильное, есть шансы на восстановление, однако по неподтвержденной информации, у него парализована правая часть тела.

Напомни, поединок состоялся в канадском Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде.

#стивенсон адонис#гвоздик александр
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