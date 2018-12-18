СМИ: Стивенсон вышел из комы, у него парализована правая часть тела

Об этом сообщает портал Allboxing.
Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, в которую он был введен после боя с украинцем Александром Гвоздиком за звание чемпиона мира по версии WBC.
Согласно источнику, 41-летний Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными.
Отмечается, что общее состояние боксера оценивается как стабильное, есть шансы на восстановление, однако по неподтвержденной информации, у него парализована правая часть тела.
Напомни, поединок состоялся в канадском Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде.