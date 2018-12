Уайт нокаутировал Чисору в бою-реванше (видео)

Главным событием вечера стал бой в супертяжелом весе между экс-претендентом на титул чемпионат мира Дереком Чисорой и обладателем титула WBC Silver Диллианом Уайтом.

В 11-м раунде бой завершился после того, как Уайт нокаутировал соперника. Напомним, в 2016 году Уайт также раздельным решением судей одержал победу.

Wow. What a knockout for WHITE .. Chisora was up on 2 judges cards to going into the 11th ..before he got STRECTHED 😂 pic.twitter.com/7zpgNcWNoT