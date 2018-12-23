Адонис Стивенсон вышел из комы - Советский спорт
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    • Бокс23 декабря 2018 10:37Источник: Boxing SceneАвтор: Сметанникова Дарья

    Адонис Стивенсон вышел из комы

    1 декабря бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе проиграл нокаутом украинцу Александру Гвоздику, после чего был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы в связи с кровоизлиянием в мозг.

    Как сообщила подруга боксера Симона Год, Стивенсон вышел из комы.

    «Невзирая на недавнюю информацию в прессе, хочу заверить, что Адонис вышел из комы. Он восстанавливается и проходит лечение, рядом с ним его семья и врачи. Адонис — чемпион мира и ту же силу и решимость он демонстрирует в стремлении к выздоровлению. Он и вся его семья благодарны за поддержку, любовь и уважение к частной жизни. Адонис проводит время, наслаждаясь музыкой, находясь вместе с семьей. Он ценит внимание болельщиков и выражает им любовь», - цитирует Год Boxing Scene.

    #стивенсон адонис#гвоздик александр
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