Адонис Стивенсон вышел из комы

Бокс 23 декабря 2018 10:37 Источник: Boxing Scene Автор: Сметанникова Дарья

1 декабря бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе проиграл нокаутом украинцу Александру Гвоздику, после чего был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы в связи с кровоизлиянием в мозг.

Как сообщила подруга боксера Симона Год, Стивенсон вышел из комы.

«Невзирая на недавнюю информацию в прессе, хочу заверить, что Адонис вышел из комы. Он восстанавливается и проходит лечение, рядом с ним его семья и врачи. Адонис — чемпион мира и ту же силу и решимость он демонстрирует в стремлении к выздоровлению. Он и вся его семья благодарны за поддержку, любовь и уважение к частной жизни. Адонис проводит время, наслаждаясь музыкой, находясь вместе с семьей. Он ценит внимание болельщиков и выражает им любовь», - цитирует Год Boxing Scene.