Поветкин планирует провести бой в апреле 2019 года - Советский спорт
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    • Бокс24 декабря 2018 16:34Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Поветкин планирует провести бой в апреле 2019 года

    Менеджер Дмитрий Иванов рассказал о самочувствии Александра Поветкина после операции на локтях обеих рук.

    22 сентября Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

    «Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, «лапы», можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок», - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

    39-летний Поветкин имеет в своей карьере два поражение и 34 победы. Ранее стало известно, что боксер проведет еще один-два боя до завершения карьеры.

    #поветкин александр#иванов дмитрий_#джошуа энтони
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