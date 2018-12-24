Поветкин планирует провести бой в апреле 2019 года

Бокс 24 декабря 2018 16:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Менеджер Дмитрий Иванов рассказал о самочувствии Александра Поветкина после операции на локтях обеих рук.

22 сентября Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

«Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, «лапы», можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок», - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

39-летний Поветкин имеет в своей карьере два поражение и 34 победы. Ранее стало известно, что боксер проведет еще один-два боя до завершения карьеры.