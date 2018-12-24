Григорий Дрозд: Вижу Поветкина фаворитом боя с Уайтом - Советский спорт
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    • Бокс24 декабря 2018 18:08Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

    Григорий Дрозд: Вижу Поветкина фаворитом боя с Уайтом

    Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал возможный бой между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

    «Это, безусловно, был бы интересный бой. Я не скажу, что Саша сильно откатился после боя с Джошуа. С британцем, давайте быть честными, мало кто может конкурировать. Александр до сих пор сохраняет позицию одного из лучших в этом весе. Это было бы интересно, бой был бы отличным. И я вижу Поветкина фаворитом в этом поединке (с Уайтом – ред.). У Саши больше опыта, удар у него крепкий», - цитирует Дрозда РИА Новости.

    22 сентября Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

    39-летний Поветкин имеет в своей карьере два поражение и 34 победы. Ранее стало известно, что боксер проведет еще один-два боя до завершения карьеры.

    #дрозд григорий#поветкин александр#Уайт Диллиан
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