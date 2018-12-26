Дмитрий Бивол: Если Уорд захочет вернуться в полутяжелый вес, то я с радостью соглашусь выйти против него

Бокс 26 декабря 2018 10:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что Уорд может вернуться на ринг в случае выгодного предложения. Американец рассматривает вариант с проведением боя против Бивола или украинца Александра Усика.

Обладатель титула WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол готов провести поединок против американца Андре Уорда, который объявил о завершении карьеры.

"Спорт – это наркотик. Наркоманы же не бывают в завязке, они бывают временно не употребляющими. Также и с боксом. Неизвестно: может быть, он проснется завтра и скажет: все, надоело отдыхать, мне еще 35 лет, а некоторые и в 40 завоевывают титулы – хочу боксировать. Но я не знаю, вернется ли он, и мне кажется, что даже он сейчас не знает, вернется ли он в ринг или нет.

Может, возвращение свершится в бою, к примеру, с Усиком, у которого сейчас четыре пояса. За это время Уорд набрал вес, и для него это может быть классным вызовом. Он был чемпионом во втором среднем весе и в полутяжелом, а сейчас, мне кажется, он вполне может биться с Усиком в первом тяжелом. Но это я так – просто фантазирую. Усик всех побил в своем весе, а есть человек, который справился со всеми в полутяжах. Зритель этим боем очень заинтересуется.

Усику не надо подниматься в супертяжелый дивизион. Но если Уорд захочет вернуться в полутяжелый вес, то я с радостью соглашусь выйти против него. Для меня это был бы большой вызов. Почему я так уверенно говорю, что согласился бы? Потому что я в боксе для того, чтобы проверять себя и добиваться чего-то.

Я всегда в Андре видел очень интеллектуального человека и, в принципе, скромного. Может, я ошибаюсь, но в беседе он мне именно таким и показался. Я не помню, чтобы он на Сергея Ковалева обрушивал свой, как на Западе говорят, трешток. В принципе, он говорил о нем лояльно. Было какое-то задирание, но все в пределах разумного. В общении Уорд мне показался интересным собеседником – достаточно открытым и с чувством юмора", – сказал Бивол для Радио «Зенит».