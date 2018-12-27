Бронер арестован во Флориде, его бой с Пакьяо под вопросом

Бокс 27 декабря 2018 15:00 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший обладатель титулов в четырех весовых категориях американец Эдриан Бронер арестован правоохранительными органами штата Флорида.

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

Причиной ареста 29-летнего бойца стало то, что Бронер не являлся в суд на несколько заседаний подряд.

В декабре 2017 года Эдриана Бронера обвинили в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки.

19 января в Лас-Вегасе Бронер должен сразиться с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, которым владеет "Пакмэн".

29-летний Бронер на профессиональном ринге провел 37 боев, одержал 33 победы (24 – нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.