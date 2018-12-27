Алоян еще не определился, будет ли он участвовать в Олимпиаде-2020 - Советский спорт
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Бокс27 декабря 2018 18:18Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Алоян еще не определился, будет ли он участвовать в Олимпиаде-2020

Российский боксер Михаил Алоян заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге и в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Алоян на профессиональном ринге одержал четыре победы при одном поражении. Россиянин является бронзовым призером Игр-2012, а также двукратным чемпионом мира среди любителей. Следующее мировое первенство пройдет в 2019 году в Екатеринбурге. Алоян работает под руководством Эдуарда Кравцова, который тренирует мужскую сборную России.

- Следующий мой бой, думаю, пройдет в апреле. Буду ли я участвовать в чемпионате мира, мы решим с тренерским штабом. Следующий сбор у нас будет в Сочи в январе, и мы будем решать, как дальше двигаться. По крайней мере, я буду тренироваться вместе со сборной, а там уже посмотрим с тренерским составом. И не могу сказать, когда будет это решение, - сказал Алоян агентству "Р-Спорт".

В своем последнем бою в октябре в Екатеринбурге Алоян единогласным решением проиграл чемпиону WBO в легчайшем весе Золани Тете из ЮАР.

#алоян миша
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