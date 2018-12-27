Усик, Уайлдер, Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC

Бокс 27 декабря 2018 18:26 Источник: WBC Автор: Спирин Дмитрий

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, американец Деонтей Уайлдер, мексиканец Сауль Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC.

Усик в 2018 году стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив сначала латвийца Майриса Бриедиса, а в финале россиянина Мурата Гассиева. Также украинец взял вверх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.

Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в уходящем году выиграл у кубинца Луиса Ортиса и свел вничью бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Обладатель поясов WBC и WBA в среднем весе Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина, а также взял вверх над британцем Рокки Филдингом.

Этот бой проходил во втором среднем весе. WBC разместил список претендентов на своей страничке в Instagram, обратившись к своим подписчикам с предложением выбрать лучшего.