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Бокс27 декабря 2018 18:26Источник: WBCАвтор: Спирин Дмитрий

Усик, Уайлдер, Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, американец Деонтей Уайлдер, мексиканец Сауль Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC.

Усик в 2018 году стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив сначала латвийца Майриса Бриедиса, а в финале россиянина Мурата Гассиева. Также украинец взял вверх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.

Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в уходящем году выиграл у кубинца Луиса Ортиса и свел вничью бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Обладатель поясов WBC и WBA в среднем весе Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина, а также взял вверх над британцем Рокки Филдингом.

Этот бой проходил во втором среднем весе. WBC разместил список претендентов на своей страничке в Instagram, обратившись к своим подписчикам с предложением выбрать лучшего.

#усик александр#уайлдер деонтей#альварес сауль#Всемирный боксерский совет (WBC)
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