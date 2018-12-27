Усик, Уайлдер, Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, американец Деонтей Уайлдер, мексиканец Сауль Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC.
Усик в 2018 году стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив сначала латвийца Майриса Бриедиса, а в финале россиянина Мурата Гассиева. Также украинец взял вверх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.
Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в уходящем году выиграл у кубинца Луиса Ортиса и свел вничью бой с британцем Тайсоном Фьюри.
Обладатель поясов WBC и WBA в среднем весе Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина, а также взял вверх над британцем Рокки Филдингом.
Этот бой проходил во втором среднем весе. WBC разместил список претендентов на своей страничке в Instagram, обратившись к своим подписчикам с предложением выбрать лучшего.