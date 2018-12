Усик признан боксером года по версии журнала The Ring

Боец года: Александр Усик

There can be only one. @usykaa is The Ring Magazine Fighter of the Year for 2018. All category winners revealed https://t.co/kcrpw1hvER #boxing pic.twitter.com/9JbbIobftG

Бой года: Геннадий Головкин против Сауля Альвареса 2

Нокаут года: Наойя Инуэ против Хуан Карлос Пайано

Тренер года: Анатолий Ломаченко

Апсет года: Кристофер Росалес против Даиго Хига

Камбэк года: Тайсон Фьюри

Событие года: закрытие боксерского направления на НВО

Проспект года: Теофимо Лопес

Раунд года: 12-й раунд боя Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера

🏆 PEOPLE’S CHAMPION 🏆



Congratulations to @Tyson_Fury on picking up two awards with @ringmagazine 👊



Comeback Of The Year ✅



Round Of The Year (Round 12 against Wilder) ✅



He got knocked down and when nobody expected him to... he got up

👏 👏 👏 pic.twitter.com/6KLU7KFGoV